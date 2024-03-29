شنت الإدارة العامة للمرور حملات متنوعة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16239 مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

وتمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 601 مخالفة السير دون تراخيص و31 دراجة نارية مخالفة، 10056 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و25 مخالفة موقف عشوائي، و317 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول في أثناء القيادة، و7 مخالفات شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

حبس المتهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثارفي المعادي

كما امرت جهات التحقيق المختصة، حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار غير المشروع في المعادي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة ، قيام 3 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليـه وتم ضبطهم حال قيامهم بأعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، وعُثر بداخله على حفرة دائرية بعمق 6 متر، وأدوات الحفر والتنقيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهم بقتل جزار حلوان بسبب خلافات مالية

كما قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل جزار بمنطقة حلوان بسبب خلافات مالية بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين مالك محل جزارة - مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح متفرقة، وعامل بمحل جزارة - مقيم بدائرة القسم -توفى متأثرًا بإصابته، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كلٌ منهما على الآخر بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها ووفاة أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور.. وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص تخصص نشاطهم في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة والخطف"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الأثنين .. أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل طفل في الخصوص

تنظرمحكمة جنايات بنها ،اولي جلسات محاكمة المتهم بقتل طفل في منطقة الخصوص،الاثنين ١ أبريل المقبل، بعد أن عثرت الأجهزة الامنية على جثته داخل إحدى الوحدات السكنية، بعد أن قام صاحب شركة تسويق عقاري بمنطقة الخصوص بـ الإبلاغ عن اختفاء ابنه.

رصدت الكاميرات، خروج المتهم من شارع منزل المجني عليه بصحبة الطفل، بعد أن قام الأول باستدراج المجني عليه بحجة شراء ملابس رياضية له، كما رصدت الكاميرات التفات المتهم يمينا ويسارا خوفا من أن يشاهده أحد من الجيران ولم يلاحظ الكاميرات بطول وعرض الشارع الذي يسير به، وعند الاتصال به من قبل والد المجني عليه أنكر نزوله للمنطقة وأنه في حدائق القبة ولم يشاهد الطفل، بحسب ما جاء على لسان والد المجني عليه .

وقال المتهم أمام جهات التحقيق: “استدرجت الطفل بحجة شراء ملابس رياضية وكرة قدم، ثم توجهت به إلى إحدى الشقق المستأجرة في الخصوص”.

وأضاف: قمت باستئجار شقة منذ 5 أيام فى أحد المساكن واصطحبت الطفل إليها، مضيفًا فى التحقيقات: ارتكبت الواقعة لطلب فدية من أسرة الطفل، ولكن بكاء الطفل المتواصل جعلني قتلته خنقا.

وتلقى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بلاغا من (تاجر أراضى – مقيم بمحافظة القاهرة) بتغيب نجله "طالب 9 سنوات" ومشاهدة أحد جيرانه لنجله حال سيره رفقة (عامل " طرف المُبلغ سابقًا "- مقيم بدائرة القسم) وبتوجهه للشقة محل سكن الأخير إكتشف وجود جثة نجله.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته قرر بسابقة عمله مع الـمُبلغ، ونظرًا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة خطف الطفل وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه، وفـى سبيل ذلك قام باستدراج الطفل للشقة محل العثور وعقب وصولهما قام باحتجازه ولدى صياح الطفل قام بالإجهاز عليه وخنقه بإستخدام "حبل" خشية افتضاح أمره حتى فارق الحياة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.