الحبس سنة لشخص انتهك حرمة حياة الفنانة ريم البارودي

قضت محكمة جنح المقطم بحبس شخص سنة، كانت الفنانة ريم البارودي اتهمته بانتهاك حرمة حياتها الشخصية.

كانت "ريم" شاركت صورة عبر حسابها في إنستجرام، تضمنت رسالة شكر إلى القضاء المصري.وقالت "ريم" في رسالتها: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان للقضاء المصري العادل ولمكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش لمجهوده المشكور، للحصول على حكم قضائي مهم يتعلق بجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد".

وكشفت "ريم" خلال رسالتها أن المتهم نقل محادثات خاصة عبر تطبيق واتساب دون موافقتها، مما أصابها بأضرار تسريبها، وبعد التحقيقات ثبت صحة الواقعة وإحالة المتهم إلى المحاكمة.