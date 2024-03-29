وزير التعليم العالي: الأنشطة الطلابية ركيزة أساسية لبناء الشخصية

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأنشطة الطلابية ركيزة أساسية لبناء شخصية الطالب المتكاملة.

جاء ذلك خلال ليلة رمضانية فنية أقامتها جامعة حلوان في كلية السياحة والفنادق بالمنيل، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أطلقت منذ عام، تولي اهتمامًا كبيرًا للأنشطة الطلابية.

وأضاف وزير التعليم العالي أن الاستراتيجية تهدف أيضًا إلى تطوير المنظومة التعليمية داخل الجامعات لجعلها جامعات من الجيل الرابع.

وزير التعليم العالي: نسعى لتمكين الجامعات لتطوير الاقتصاد

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن هذه الإستراتيجية تسعى إلى تمكين الجامعات من لعب دور فعال في تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى ضرورة دمج تخصصات مختلفة في برامج التعليم العالي لتناسب احتياجات سوق العمل.

ونوه وزير التعليم العالي بأهمية دمج تخصصات، مثل اقتصاديات السياحة مع تخصصات أخرى بما يُعزز من مهارات الخريج، ويجعله أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل.

وأشاد وزير التعليم العالي بإبداعات ومواهب طلاب جامعة حلوان خلال الحفل الفني، معربًا عن إعجابه بما قدموه من عروض مميزة.

وشدد وزير التعليم العالي أهمية الأنشطة الطلابية في صقل مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم، مشددًا على دورها في بناء شخصية الطالب المتكاملة، ورفع اسم مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

وحضر الليلة الرمضانية في جامعة حلوان كل من: الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات وزارتى التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والجامعة والشخصيات العامة.

وتضمنت الليلة الرمضانية في جامعة حلوان العديد من الفقرات المميزة، منها: عرض فيديوهات تسلط الضوء على إنجازات الجامعة، وكلية السياحة والفنادق، وشركة ماستر ترافيل الراعي الرسمي للفعالية.

ثم قدم كورال كلية التربية الموسيقية مجموعة من الفقرات الغنائية، بينما قدم فريق كلية التربية الرياضية بنات فقرة استعراضية، واختتم الحفل بفقرة غنائية للمطربة كنزي تركي.