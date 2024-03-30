العلامات الأولى للإصابة بسرطان الكلى

يشير الدكتور أنطون إيفانوف أخصائي طب وجراحة الأورام، إلى أن الأعراض المميزة لسرطان الكلى تظهر في مرحلة متقدمة. أي عندما يصبح حجم الورم كبيرا جدا.

ووفقا له ، هذه الأعراض هي ثالوث كلاسيكي - بيلة دموية، وتغير في لون البول بسبب اختلاط الدم، وتكوين واضح وألم خفيف في موقع الكلى. غالبا ما تكون هذه الحالة مصحوبة بارتفاع مستوى ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم الشرياني الثانوي).

ويقول في حديث لـ Gazeta.Ru: "يمكن أن يسبب الورم الضغط على الأوعية الدموية وارتفاع دائم بمستوى ضغط الدم الشرياني لا يمكن تخفيضه عن طريق العلاج التقليدي، بالإضافة إلى تجلط الدم في الوريد الأجوف السفلي والأوردة العميقة في الساقين".

ويضيف: "للأسف لا يزال معدل تشخيص سرطان الكلى في المراحل المبكرة أقل بكثير مما هو مطلوب. لأنه كما هو الحال مع أنواع أخرى من الأورام، لا يكشف سرطان الكلى عن نفسه في مرحلة مبكرة. وغالبا ما يكتشف المرض عن طريق الصدفة أثناء الفحص الوقائي، حينها يكون ربع المرضى مصابين بالفعل بالانبثاث. لذلك يجب إجراء فحوصات منتظمة".

ووفقا له، مع تطور المرض، يفقد المصاب الوزن من دون مبرر، كما يعاني من التعب المزمن والتعرق والحمى.

ويقول: " ليس لدى العلم حتى الآن إجابة واضحة على سؤال عن أسباب سرطان الكلى. ولكن هناك عوامل معروفة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالورم: التهاب الكلى المزمن والجنس (يمرض الرجال 1.5- 3 مرات أكثر من النساء)، والشيخوخة، والتدخين، والسمنة، والأمراض الوراثية- مرض (هيبل لينداو، متلازمة بيرت – هوغا- دوبا، التصلب الحدبي sclerosis tuberosa)".

اعراض الاصابة بمرض الكلي

تشعر بألم الكلى على هيئة ألم خفيف في أحد الجانبين في أعلى البطن أو جانبها أو في الظهر. ولكن توجد أسباب أخرى غالبًا لا علاقة لها بالكليتين للألم في هذه المناطق. الكليتان هما زوج من الأعضاء الصغيرة في الجزء الخلفي من منطقة المعدة تحت الأضلاع السفلية. وتوجد كلية واحدة على كل جانب من جانبي العمود الفقري.

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انخفاض إخراج البول، على الرغم من أن مخرجات البول قد تبقى طبيعية أحيانًا

• احتباس السوائل، مما يسبب تورم الساقين أو الكاحلين أو القدمين

• ضيق النفس

• الإرهاق

• التشوُّش

• الغثيان

• الضَّعف



منتجات الألبان: فهي غنية بالبروتين، بالتالي من المهم تحديد الحصة اليومية منها. المشروبات الغازية: تحتوي على مستويات عالية جدًا من الكافيين والسكر والمحليات الصناعية. الكحول: من شأنها أن تسبب الإصابة بالجفاف مما يرفع من خطر إصابة الكلى بالمشاكل المختلفة.