دوري أبطال إفريقيا.. إنطلاق صافرة أحداث مباراة الأهلي سيمبا التنزانى

انطلقت منذ لحظات صافرة أحداث مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني التى تجمعهما حاليا على ملعب بينجامين مكابا في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.



وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل "كوكا" - عمرو السولية.

الهجوم: بيرسي تاو - أنطوني موديست - حسين الشحات.



وجاء تشكيل سيمبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أيوب لكرد.

خط الدفاع: شوماري كابومي – هينوك إينونجا – شي مالوني – محمد حسين.

خط الوسط: بابكر سار – سعيدي نتيبازونكيزا – ساديو كانوتيه - فابريس نجوما.