الثلاثاء.. محاكمة متهم ضرب ربة منزل حتى الموت في عين شمس

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة الثلاثاء المقبل أولى جلسات محاكمة متهم بضرب ربة منزل حتى الموت، انتقاما منها لخلافات بينهما على مبلغ مالي بدائرة قسم شرطة عين شمس.

كان قسم شرطة عين شمس، تلقى إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة القسم، باستقباله سيدة توفيت في الحال.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام عامل بالاعتداء على المجني عليها بدائرة قسم شرطة عين شمس.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

من ناحية أخرى، تعرض 4 أشخاص للاصابة ، اليوم الجمعة، في حادث تصادم دراجة نارية موتسيكل مع مركبة توكتوك بطريق قرية دار السلام طاميه الزراعي بمركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية موتسيكل مع مركبة توكتوك بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود إشارة شرطة النجدة يفيد بورود إخطارا باستقبال مستشفى طامية المركزي 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء حادث تصادم بين دراجة نارية وتوك توك، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين حدوث الحدث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلات القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة على الدراجة والمركبة واصطدما ببعضهم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من، أحمد علي، 14 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وخالد عيد، 19 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، وحسن فتحي، 20 سنة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وحاتم جمال 22 سنة، مصاب باشتباه كسر في الكتف الأيمن وتجمع دموي بالوجه، وجار عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

العثور على جثة شاب غارق في منشأة القناطر

كما كشفت التحقيقات في واقعة غرق شاب في نهر النيل بإحدى قرى منشأة القناطر، وانتشلت القوات الأمنية جثته، وتبين من خلال المعاينة، أن شابا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، دون وجود شبهة جنائية فى الحادث.

وكشف التقرير الطبي أن سبب الوفاة اسفينكيا الغرق، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة، ورد بلاغ ،لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل، بقرية تابعة لمنشأة القناطر.

توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.