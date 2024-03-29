دوري أبطال أفريقيا.. لمسات الأهلي الأخيرة قبل مواجهة سيمبا بعد قليل

يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلي أمام سيمبا التنزاني بعد قليل، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثامنة من مساء اليوم الجمعة (بتوقيت القاهرة) بملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا



طاقم تحكيم مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قد أسندت إدارة مباراة الأهلي وسيمبا الى الحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجيلى وعلى تقنية الفار الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه من دولة مورشيوس أحمد امتياز.

قائمة الأهلى لمباراة سيمبا التنزانى

مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم الدبيس وعلي معلول وكريم فؤاد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وافشة وموديست وكهربا.