مسلسل الكبير أوي 8| مربوحة تواصل خداع الكبير بحملها

شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل الكبير أوي 8 والذى يعرض على قناة on بمحاوله فروحة - دنيا سامي التقرب من جونى، وخرجا سويا لأنها تهدده إذا لم يحبها سوف تبلغ الكبير بشأن المشروع الذى دخل فيه جونى وخسر الأموال لأن الرجل نصاب.

وما زالت مربوحة تخدع الكبير بحملها وتمثل عليه الحمل حتى لا يخونها ويتركها، كما أنها بدأت تشك فيه، وتكذب عليه وتبلغه أنها حامل، ويتمنى الكبير أن تكون حامل فى بنت.

وطلبت فروحة من جونى أثناء خروجهما الزواج، لكن جونى أبلغها أنه لا يريد الزواج وبيحب البنات، ويأتى نفادى - حاتم صلاح لمساعدته حتى يخلع من فروحة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تعرض قناة "on" الفضائية حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.