تكليف ريم مصطفى مديرًا لصحة الإسماعيلية



أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً رقم 113 لسنة 2024م، بتكليف الدكتوره ريم مصطفى صالح، أخصائي صيدله بمديرية الشئون الصحيه بالاسماعيليه ، بتسيير أعمال مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيليه.جاء هذا القرار بتكليف الدكتوره ريم مصطفى، مديراً لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيليه ، خلفاً للدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة.

وتعد ريم مصطفى أول سيدة تتولى منصب قيادي على رأس المنظومة الصحية بالإسماعيلية.كما أنها اول صيدلانية تتولى منصب مدير الشؤون الصحية.

تخرجت مديرة الشؤون الصحية من كلية الصيدلة جامعة قناة السويس دفعة 2001 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف .والتحقت بالعمل بوزارة الصحة فور تخرجها .وفي عام 2006 تولت منصب مدير إدارة التفتيش الصيدلى والتراخيص.وفي ديسمبر 2018 صدر قرار محافظ الإسماعيلية بتوليها مساعد مدير مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية.



حصلت ريم صالح على درجة الماجستير فى إداره الأعمال من جامعه اسلاسكا (منحه حكومية) كما حصلت على دبلوم مكافحة عدوى ودبلوم في جودة منشآت طبيه..وحازت على عدة دورات تدريبية أبرزها دورة المرأه تقود الاكاديميه الوطنيه للتدريب.



وقام العاملون بقطاع الصحة بالإسماعيليه بديوان عام المديريه والمستشفيات والإدارات الصحيه بمحافظة الإسماعيلية بتقديم الشكر والإعتزاز والتقدير للدكتور "على حطب "المدير السابق على مجهوداته وإسهاماته المتميزه خلال فترة توليه منصب وكيل وزارة الصحه بالإسماعيليه لتطوير منظومة الصحه بالمحافظه وخدمة المواطن الإسماعيلي .