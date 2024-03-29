وفاة سيدة من الأقصر خلال أداء مناسك العمرة بالحرم المكي

حسن الخاتمة...

توفيت معتمرة من محافظة الأقصر بالحرم المكي قبيل صلاة الجمعة، خلال أدائها مناسك العمرة؛ وسط دعوات لها بالمغفرة، وتلقى الأهالي بقرية المدامود، بشمال الأقصر، نبأ وفاة الحاجة نصرة إبراهيم، خلال أدائها المناسك بملابس الإحرام، والتي تم دفنها بالحرم المكي،

وتداول رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي بالأقصر نبأ الوفاة وسط دعوات لها بالرحمة والمغفرة، فيما اعتبر البعض أن هذه الوفاة بشارة لحسن الخاتمة للسيدة لاسيما أنها لقت ربها وهي صائمة وتؤدي مناسك العمرة في أطهر بقاع الأرض بالأراضي المقدسة.