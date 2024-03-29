الجمعة 29 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كريم فؤاد وخالد عبد الفتاح خارج قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

بوابة الوفد الإلكترونية

استبعد السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، الحارس مصطفى مخلوف بجانب خالد عبد الفتاح وكريم فؤاد من قائمة الفريق لخوض لقاء سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة في تنزانيا بجولة الذهاب بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي في لقاء سيمبا الحارس حمزة علاء بجانب محمود عبد المنعم "كهربا" وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر.

ويتواجد أيضاً على مقاعد البدلاء طاهر محمد طاهر وكريم الدبيس ومحمود متولي ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة.

 

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