مسلسل الحشاشين| دخول يحيى ابن المؤذن حلم الجنة وألينار تقتل ناظ

بدأت أحداث الحلقة ١٨ من مسلسل “الحشاشين” بـ رجوع عمر الخيام إلى مدينة أصفهان، وقابل السلطان الجديد، واعترف له أنه كان في قلعة «آلموت»، وكشف له سر حسن الصباح وأفكاره، ولذلك طلب منه رسم تخطيط كامل للقلعة بكل مداخلها ومخارجها، وهذا أمر من السلطان بركياروق، واجب التنفيذ.

ووافق حسن الصباح بانضمام الثلاث جنود السلاجقة إلى رجاله المؤمنين، ليكونوا من الفدائيين، وأمر باختيار يحيى ليكون المختار، ودخل حلم الجنة، ورأى نورهان في الحلم، ولكن تسبب هذا في موت صديقتها.

وقرر حسن الصباح مقابلة يحيى ابن المؤذن، وذلك تزامنا مع خوف ورعب زيد ابن سيحون من يحيى، بسبب قتله لوالديه، ولكن أمر حسن الصباح بدخول زيد ابن سيحون في وجود يحيى، وانتهت أحداث الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين.

تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC



يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.