البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا

تعد مباراة الاهلي وسيمبا من أبرز المباريات الهامة المصيرية بالنسبة للنادي الأهلي، ولهذا يترقب العديد من الجماهير هذه المباراة وازداد التساؤل من عشاق المستديرة عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا، ويجدر بنا الإشارة إلى أن الفريقين قد تقابلا قبل ذلك في بطولة سوبر الأفريقي، وكانت النتيجة بالتعادل بين الفريقين، وقد وصل المارد الأحمر إلى دور الثمانية وذلك بعد أن أصبح في صدارة المجموعة الرابعة حيث أحرز رصيد بنحو 12 نقطة، ولهذا سوف نوضح عبر السطور القادمة بعض القنوات المجانية التي تنقل المباراة إلى جانب ذلك ذكر موعدها.

البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني يلا شوت اليوم

تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية والقارة السمراء، صوب أرضية ملعب «بنجامين مكابا» في دار السلام العاصمة التنزانية، والذي يحتضن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين «حامل اللقب» النادي الأهلي ومضيفه سيمبا التنزاني.

ونجح النادي الأهلي في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام، وذلك عقب تصدر ترتيب المجموعة الرابعة والتي ضمت كل من: «شباب بلوزداد الجزائري - يانج أفريكانز التنزاني - ميدياما الغاني»، ونجح المارد الأحمر في حصد 12 نقطة من 6 مباريات، بواقع 3 انتصارات ومثلهم من التعادلات.

بينما نجح فريق سيمبا في التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب احتلال وصافة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف المتصدر أسيك الإيفواري صاحب الـ11 نقطة، كما نجح الفريق التنزاني في الإطاحة بفريق الوداد المغربي من دور المجموعات، بفضل اكتساح جالاكسي بسداسية نظيفة في الجولة الأخيرة.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وعقد كولر جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بالتركيز الشديد واللعب بقوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة بالقاهرة.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا

يرغب العديد من عشاق ومحبي المستديرة في التعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا حيث سيقابل النادي الأهلي خصمه سيمبا وذلك ضمن مسابقات مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن المتوقع أن تنقل قناة sport 5 أحداث هذه المباراة من خلال القمر الصناعي Amos 4W، ويكون ترددها على النحو التالي:

الجودة: HD

التردد: 10842

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 3000

ويمكن تنزيل القناة من خلال تردد آخر بجودة SD، ويكون كالآتي:

التردد: 10806.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

كما يمكن نقل المباراة عبر شاشة قنوات بين سبورتس وذلك لأنها تمتلك حقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ، ويكون ترددها على النحو التالي: