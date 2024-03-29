التسليم له فى حكمه

أصل النبى مالوش زى

إذا زاد حب المحب لمحبوبه جعله محل نظر من حوله، وأشار إلى فى كل قوله، حتى يعلموا شأنه وقدره، ووضع له القبول بينهم فلا يخالفون له أمرًا، ولا يأخذون من غيره حكمًا، بل لا يرضى المحب عنهم حتى يكون حب محبوبه فى قلوبهم فرضًا ونفلًا، وصاروا كلما ذكروه ازدادوا له شوقًا.. فالحب كله من المولى لسيدنا «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليمًا» (النساء: 65).. صلى الله عليه وآله وسلم

د. مجدى عاشور

مستشار المفتى السابق