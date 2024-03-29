تشاما يقود تشكيل سيمبا أمام الأهلي.. وميكيسوني بديلا

أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة ، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني ، تشكيله لخوض مباراة الأهلي مساء اليوم الجمعة على ملعب (بنجامين مكابي) في مدينة دار السلام التنزانية بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء سيمبا الجناح الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الأهلي السابق.

وجاء تشكيل سيمبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أيوب لكرد.

خط الدفاع: شوماري كابومي – هينوك إينونجا – شي مالوني – محمد حسين.

خط الوسط: بابكر سار – سعيدي نتيبازونكيزا – ساديو كانوتيه - فابريس نجوما.

خط الهجوم: دينيس كيبو – كلاتوس تشاما.