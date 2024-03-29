الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب النصر السعودي يحدد الراحلين عن الفريق في الصيفية

لويس كاسترو مدرب
لويس كاسترو مدرب النصر السعودي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن الأسماء التي استقر عليها المدير الفني لويس كاسترو للرحيل عن صفوف النصر السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

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وذكرت الصحيفة في تقرير لها اليوم الجمعة أن لويس كاسترو مدرب النصر منح الإدارة الضوء الأخضر من أجل بيع عقود اللاعبين المعارين وهم :

" جيسلان كونان - سيكو فوفانا - منصور الشمري - حمد المنصور - فهد الزبيدي - أمين بخاري - ماجد قشيش - آسر هوساوي "

وأشارت الصحيفة إلى أن كاسترو فضل التريث في قرار بيع عقدي الثنائي "عبدالله مادو، مختار علي"، حيث قد يتجه المدرب للإبقاء على خدمات أي منهما.

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