رونالدو مستمر مع النصر السعودي لـ 3 مواسم

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب نادي النصر السعودي من الاحتفاظ بخدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك ضمن خطة إدارة النادي للحفاظ على قوام الفريق استعدادًا للمواسم المقبلة.

وذكرت التقارير أن كريستيانو رونالدو سيُمثل نادي النصر السعودي في ثلاث مواسم قادمة وهي " 2025 – 2026 – 2027 ".

وأضافت التقارير أن رونالدو سيكون له دور كبير في تعاقد النادي مع المُدرب البرتغالي الكبير جوزيه مورينيو بالإضافة إلى 3 لاعبين كبار من الدوري الإنجليزي.

أرقام رونالدو في الدوري السعودي قبل فترة التوقف

ووفقا لإحصائيات نشرها حساب رابطة الدوري السعودي، يحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة الأكثر تسديدا على مرمى المنافسين، بواقع 53 تسديدة، سجل منها 23 هدفا.

ويتفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الذي جاء في المركز الثاني برصيد 39 تسديدة.

وجاء في المركز الثالث، لاعب التعاون، ماتيوس، بواقع 32 تصويبة، وفي المركز الرابع جاء البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم النصر، بـ 29 تسديدة، متساويا مع مهاجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما.

الجدير بالذكر أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، يحتل صدارة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 23 هدفا.

كما يملك رونالدو في رصيده 50 هدفا بقميص العالمي في مختلف المسابقات منذ وصوله إلى “العالمي” في يناير 2023.