بحث شروط التقديم في مسابقة تعيين المعلمين الجديدة

بحث الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط شروط التقديم في مسابقة تعيين المعلمين الجديدة.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وبحث الطرفان التخصصات ذات الأولوية من المواد الدراسية، والمقرر أن يتضمنها الجهاز في شروط مسابقة تعيين المعلمين الجديدة لشغل 18886 وظيفة معلم مساعد مادة، التي سيطرحها قريبا.

اختبار تخصصات مسابقة تعيين المعلمين الجديدة

وأكد وزير التربية والتعليم أن مسابقة تعيين المعلمين الجديدة المقرر أن يطرحها الجهاز قريبًا ستتضمن التخصصات الدراسية التي تعاني الوزارة من عجز شديد بها، على أن يتم استيفاء باقي الاحتياجات في المسابقات التالية.

وناشد رئيس الجهاز الراغبين في التقدم ومن لم يحالفهم التوفيق في مسابقات الأعوام الثلاثة، بالاستعداد جيدا والتقديم في المسابقة التكميلية التي سيعلن الجهاز بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم عن تفاصيلها شهر يونيو المقبل، وعدم الانسياق خلف الشائعات التي يروجها بعض الأفراد أو تروجها بعض المواقع والصفحات التي تنتحل صفات رسمية أو تدعي علمها أو امتلاك التأثير في المسابقات بغير حق، مؤكدا أن المنظومة مصممة ضد أي تدخل بشري، ومشددا على قيام الجهاز بنشر كافة المعلومات الموثقة والمؤكدة عن جميع المسابقات المركزية وإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك):

‏https://ar-ar.facebook.com/EgyptianCAOA/

واتفق الوزيران على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني بحيث يتم الالتزام بالخطة الموضوعة للسنوات الثلاث الأولى خلال شهر يونيو من هذا العام.

وعلى هامش الزيارة، قام وزير التربية والتعليم بتفقد امتحانات المتقدمين في مسابقة تعيين المعلمين لشغل 11114 معلم مساعد فصل، بمركز تقييم القدرات والمسابقات.