أكاديمية المعلمين تتيح الحصول على برامج القيادات إلكترونيا حتى 4 أبريل

قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أن الأكاديمية المهنية للمعلمين أرسلت خطاباً إلى المديريات التعليمية، توضح فيه أنه في إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظائف الإدارة المدرسية والتوجيه الفني والإدارة التعليمية، وبناء على توجيهات السلطة المختصة سيتم إتاحة الحصول على برامج القيادات على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين .





وأضاف وكيل الوزارة أن الأكاديمية أعلنت أنه من أراد الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظيفة وكيل ومدير إدارة مدرسية - وكيل ومدير إدارة تعليمية - التوجيه الفني لمن يرغب التقدم في الفترة من 27 / 3 / 2024 إلى 4 / 4 / 2024، وذلك طبقا لما ورد من الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية.

مشروع اكتشاف الأبطال 2024

وفي سياق متصل عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الإجتماع التحضيري لإطلاق مشروع "اكتشاف الأبطال 2024 " بالتعاون مع مؤسسة ماونتن فيو للتنمية، وذلك بقرى "حياة كريمة "، للفئة المستهدفة من سن 10 إلى 18 سنة.

جاء ذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ورضوى أحمد الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وعلياء حمزة مدير برنامج ماونتن فيو، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ووفد مديرية التربية والتعليم بقيادة سليمان بخيت وكيل المديرية، وماهر عبد الخالق، مدير عام الشئون التنفيذية، وعطا الميموني مدر عام التعليم العام، وعلاء أبو العجب مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومحمد الرشيدي، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، ومديري إدارات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والموهوبين وموجهي عموم الأنشطة بالمديرية والمركز الاستكشافي للعلوم ومسئولي وحدة حياة كريمة بالمحافظة .

وأكد محافظ سوهاج على دعم المحافظة لكافة الأنشطة والمبادرات الفاعلة والتي تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية، وبناء الإنسان المصري بالتوازي مع توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة مصر 2030، معربا عن تقديره لدور مؤسسات المجتمع المدني، وجهود مؤسسة ماونتن فيو للتنمية لإطلاق مشروع " اكتشاف الأبطال 2024"، وتنمية مهارات ومواهب أبنائنا الطلاب بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، لاكتشاف المتميزين منهم في مجالات " الرياضة ـ والعلوم والتكنولوجيا ـ والفنون "؛ للاعتماد عليهم في المنافسات الدولية، وتمثيل مصر في مختلف المحافل المحلية والعالمية .

واستعرض الاجتماع تنفيذ المشروع على أربعة مراحل تبدأ باكتشاف المواهب في مجالات الرياضة والفنون والتكنولوجيا، وذلك من خلال رابط التسجيل الخاص بموقع المؤسسة، بالتعاون وزارة التربية والتعليم، https://mountainview.foundation/#/register-prog-1 ثم مرحلة التواصل مع الطلاب المسجلين على الموقع والتصفية، ثم تبدأ المرحلة الثالثة في شهر أغسطس للتدريب المكثف والمعسكر المغلق، وهي المرحلة النهائية لتعزيز القدرات الفنية للمواهب في جميع المحاور، وتأتي المرحلة الأخيرة والرابعة وهي مرحلة التبني للأطفال خريجي البرنامج في المراحل السابقة، وتشمل مرحلة التبني هنا الطفل وأسرته صحيا، وتعليما، واجتماعيا .