عمر هاشم: ولي لله طالب السادات بأخذ قرار حرب أكتوبر بعدما رأى رؤية بالانتصار

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في حلقة اليوم الذي قال إن المقياس الحقيقي لكرامات اهل التصوف هو الكتاب والسنة، فما خرج عنهم لا نقبله، موضحا أن التصوف الحقيقي هو الذي يثمر الطاعات، وكرامات الأولياء وأهل الكهف ومريم موجودة في القرآن الكريم.



وتابع خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن الله كما أيد الرسل بالمعجزات أيد أيضا الأولياء بالكرامات وهو أمر خارق للعادة، موضحا أن الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق كان من أولياء الله العارفين، ووصف الشيخ محمد زكي إبراهيم، رائد العشيرة المُحمدية بأنه من أولياء الله الصالحين وصاحب كرامات.



وأكمل أحمد عمر هاشم، أن الكرامة عبارة عن إعانة من الله يعين بها وليه في بعض الأمور ، مستشهدا بما حدث مع عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، بأنه رأي رؤية بأن جيش مصر عبر قبل حرب أكتوبر 73 ونقل تلك الرؤية للرئيس السادات، وقال له توكل على الله وخذ قرار المعركة فتحققت الرؤية وكان النصر من الله وحدث العبور ب 100 شهيد فقط فضلا من الله لأنها كانت حرب في سبيل الله.

السقوط عن سنن النجاة

فيما أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن التصوف وفق تعريف العلماء هو ما يتفق مع القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلي الله عليه وسلم وغير ذلك ليس من الشريعة.

وأوضحت الخلالي خلال تقديمها برنامج مملكة الدراويش المذاع على قناة الحياة، أن الإمام أبو القاسم القشيري ذكر في الرسالة القشيرية أنه من لم يقف على علم التوحيد بشاهد من شواهده ذلت به قدم الغرور ومن ركن إلى التقليد ولم يتأمل دلائل التوحيد سقط عن سنن النجاة ووقع في أسر الهلاك.

برنامج مملكة الدراويش

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.