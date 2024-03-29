كلام فى الهوا

الجمعة 29/مارس/2024 - 05:46 م 3/29/2024 5:46:25 PM

يُحكى عن فلان أنه روى حكاية لذيذة مضحكة تدور بين الجَد والهزل فى هذا الجو الذى لا يخلو من السخرية، فقال: اجتمعت قطتان تسكنان أحد البيوت وبحثا أسباب تكاثر الفئران فى البيت، وأرجعا السبب إلى صاحب البيت الذى لا يهتم بهما ويهتم بالكلاب التى تسكن معهما أيضاً، لذلك وبعد أن تبخرت آمالهما فى الإصلاح تكاسلا عن عملهما، وتصورا أن صاحب البيت عندما يقول لهما «بسبس» خديعة منه، وتقولان حقيقى الكلب يحرسه وقادر على حمايته، إلا أن الفئران إذا تكاثرت سوف تقضى على كل شيء، وبدأت القطتان تتناولان العبارات التى تؤكد وجهة نظرهما بأن صلاح أهل البيت ما لم يفسد بينهم مفسد أو يدخل بينهم شخص ذو اللسانين الذى يشبه الحية لأن الحية لها لسانان، لسان تشغلك به وآخر تبُخ السم منه، فكيف يرجى من غير صاحب البيت وفاء وكرم، حتى تقضى القطط على الفئران، فإياك والتفرقة، ولا بأس عليك أن تصحب كلبك، ولكن من الضرورى ألا تُهمل قططك، ولا تكون كالأحمق الذى يفر منهم بالكلام العذب، فنهاية كل المياه العذبة هو البحر، ولتعلم ومازال الكلام على لسان هذا الفلان فيقول «إن صاحب المكر والخديعة هو المغبون» والمغبون يعنى الشراء بأضعاف الثمن أو البيع بأقل من الثمن، يكون صاحب البيت فى هذه الحالة هو الخاسر الأعظم.

لم نقصد أحدًا!!