كشف حساب الزمالك في الكونفدرالية قبل مواجهة مودرن فيوتشر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جوزيه جوميز، لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كشف حساب الزمالك في الكونفدرالية



أستهل نادي الزمالك مشواره فيبطولة كأس الكونفدرالية من دور الـ٣٢، حيث خسر في الذهاب أمام أرتا سولار بثنائية نظيفة قبل أن يقوم الأبيض بريمونتادا مثيرة ويحقق الفوز في الإياب بنتيجة ٤-١، ليصعد لدور المجموعات.

وفي دور المجموعات فاز الزمالك على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى، قبل أن يضرب سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبيًا فى الجولة الرابعة ثم فاز على أبو سليم الليبى بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الأخيرة احتسب كاف نقاط المباراة لصالح الزمالك بعد تخلف فريق سوار الغيني عن القدوم للقاهرة لخوض اللقاء.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية

و يواجه نادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ أبريل المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

ومن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية مباراة الزمالك وفيوتشر.



طاقم تحكيم جزائري

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل المقبل بإستاد القاهرة الدولي.

ويتكون طاقم التحكيم من مصطفى غربال حكمًا للساحة، ويعاونه كل من، مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني مساعدين، ويوسف قموح حكمًا رابعًا.

ويتواجد الجزائري لحلو بن براهم كحكم للفيديو، ويعاونه الزامبية ديانا شيكوتيشا.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي محمد قزاز.

ويعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأكثر فوزًا في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.