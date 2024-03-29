مودرن فيوتشر يشكر محمود الخطيب لزيارته أحمد رفعت

يشكر مجلس إدارة نادي فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على زيارته اليوم لأحمد رفعت، لاعب الفريق الأول وذلك صباح اليوم الجمعة، في أحد مستشفيات القاهرة للإطمئنان على حالته الصحية في تواجد الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، وتواجد أيضاً الكابتن أسامه حسني مهاجم الأهلي السابق.

وحرص رئيس النادي الأهلي على زيارة رفعت في المستشفى من أجل الإطمئنان على حالته الصحية بعد الوعكة الأخيرة التي تعرض لها مؤخرًا في موقف نبيل من الكابتن الخطيب أسطورة الكرة المصرية الذي اعتادنا منه على الواجب والأصول.

كما يشكر الدكتور وليد دعبس بإسم مجلس الإدارة جماهير النادي الأهلي العظيمة التي لم تتوقف عن دعم النادي وأحمد رفعت في المحنة الأخيرة بالسؤال والدعاء من كل حدب وصوب.

ويتمنى مجلس إدارة النادي رد الزيارة في وجود أحمد رفعت المرة القادمة لتهنئة النادي الأهلي وجماهيره بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.