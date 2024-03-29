إنتر ميلان يسعى لتحقيق الفوز أمام إمبولي للاقتراب أكثر من لقب الدوري الإيطالي

يتطلع إنتر ميلان إلى الاقتراب شيئا فشيئا من معانقة لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة 20 في تاريخه، وذلك حينما يلتقي مع ضيفه إمبولي، يوم الاثنين القادم، ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري برصيد76 نقطة، بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق ميلان صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، يدخل إمبولي المباراة، في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية، خاصة مع احتلاله المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط .

وبعد خروجه من مسابقة الكأس في يناير الماضي على يد بولونيا، ثم خروجه من دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمام أتليتكو مدريد الإسباني، يسعى إنتر بقيادة مدربه سيموني إينزاجي، إلى التركيز بشكل كلي على مواصلة الانتصارات في الدوري من أجل العودة للفوز باللقب الذي غاب عن خزائن الفريق منذ موسم 2020/2021.

وفي مواجهة أخرى بنفس الجولة، غدا السبت، يسعى ميلان، صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة، إلى الحفاظ على وصافة الترتيب، حينما يحل ضيفا على فيورنتينا.

من جانبه يحتل فيورنتينا المركز الثامن برصيد 43 نقطة، وقد يمنحه الفوز الأمل في الصعود للمراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

ويحاول ميلان الحفاظ على تقدمه في الترتيب في مسابقة الدوري، في ظل تألقه على المستوى القاري، حيث تأهل لدور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي، وسيواجه مواطنه روما في دور الثمانية في المباراة المقرر لها يوم 11 أبريل المقبل.

وفي ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة روما ، في نفس اليوم السبت، يحل يوفنتوس، صاحب المركز الثالث برصيد 59 نقطة، ضيفا على لاتسيو صاحب المركز التاسع برصيد 43 نقطة.

وستكون تلك المواجهة مرتبطة ارتباطا مباشرا بمواجهة ميلان وفيورنتينا، حيث يسعى الفريق الملقب بالسيدة العجوز للفوز من أجل مواصلة مطاردة مركز الوصافة، على أمل خسارة ميلان أمام الفريق البنفسجي والتساوي في رصيد النقاط.

وسيكون أمام لاتسيو الهدف ذاته، وهو الذي يحتل المركز التاسع بفارق الأهداف فقط خلف فيورنتينا، حيث يهدف للفوز مع انتظار تعثر منافسه.

وستكون مواجهة نابولي مع ضيفه أتالانتا، افتتاحا للجولة، غدا السبت، حيث يسعى حامل لقب الموسم الماضي إلى إنقاذ موسمه بشكل مناسب.

ويحتل نابولي المركز السابع برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين خلف أتالانتا صاحب المركز السادس، ويسعى الفريقان إلى المنافسة على الصعود للمراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل بشتى الطرق.

وفي باقي مباريات الجولة، يلعب جنوه مع فروسينوني، وتورينو مع مونزا، وبولونيا مع ساليرنيتانا، وكالياري مع هيلاس فيرونا، وساسولو مع أودينيزي، وليتشي مع روما.