ياسر جلال يكشف للوفد استعداده النفسي والبدني لشخصية جودر

قال النجم ياسر جلال، إنه استعد نفسيا وجسديا لشخصيته في مسلسل جودر، فإنه يحرص دائماً على مذاكرة الشخصية الذي يقدمها حتى يصبح ملم بأبعاده والشكل الخارجي له والجسم وملامح الوجه، ولافتا إلى أن البعد الإجتماعي للشخصية هل هو أمير، ملك، فقير، موظف، اين يسكن ومتزوج أم لا.

وأكد النجم ياسر جلال، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، إن هناك بعد نفسي لشخصية جودر حول مشاعره واحاسيسه وطموحاته، مضيفا إلى انه يقوم بدراسة كل ذلك حتى تصبح الشخصية متكاملة.



موعد عرض مسلسل جودر

يعرض جودر من بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس في النصف الثاني من شهر رمضان 2024 ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط ويتسم العمل بالاجواء الاسطورية الساحرة ويعد من اضخم الأعمال الرمضانية انتاجيا حيث يعتمد بشكل كبير على أعمال الجرافيك والإكسسوارات والملابس الاسطورية.

قصة مسلسل جودر





تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، كما أنه من المقرر أن يكون مسلسل جودر من إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستديوز.