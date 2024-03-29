القناة مستمرة في تقديم خدماتها ولا بديل عنها كممر مستدام

رئيس هيئة قناة السويس:

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن إدارة القناة تتابع الموقف عن كثب بمنطقة البحر الأحمر ونأمل عودة الاستقرار مرة أخرى إلى منطقة البحر الأحمر وانتظام سلاسل الإمداد العالمية، واكد أن قناة السويس تستمر في تقديم خدماتها للسفن العابرة رغم التحديات الراهنة التي تثبت أن قناة السويس ستظل الممر الأسرع والأقصر والأكثر استدامة مقارنة بالطرق البديلة التي لا تحقق وفرا في الوقت والمسافة واستهلاك الوقود وتتسبب في أضرار بيئية بالغة لايمكن تجاهلها.

جاء ذلك خلال قيامه اليوم الجمعة بزيارة متحف قناة السويس، للوقوف على سير العمل، والتعرف على ردود أفعال رواد المتحف وانطباعاتهم خلال فترة الافتتاح التجريبي. تزامنا مع احتفال قناة السويس بذكرى يوم تعويم السفينة ايفيرجيفين بقناة السويس.

وتحرص قناة السويس خلال الفترة الحالية على التشاور المستمر مع العملاء، والتنسيق المباشر للوقوف على آليات عمل مشتركة يمكن معها تقليل تأثيرات الأزمة الراهنة في البحر الأحمر حيث تفرض الأزمة مزيداً من التحديات على حركة التجارة العابرة للقناة وسلاسل الإمداد العالمية.

ويشن الحوثيون منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، دعماً للفلسطينيين في غزة، مما أدى إلى اضطراب الحركة العالمية للشحن، وأجبر شركات على تغيير مسار رحلاتها إلى مسارات أطول وأعلى تكلفة.

وأكد رئيس الهيئة على الأهمية الكبيرة التي يمثلها متحف قناة السويس في حفظ وتوثيق تاريخ القناة وتسجيل لحظاتها الفارقة وأحداثها الهامة وما مرت به من تحديات على مدار تاريخها ليظل المتحف ذاكرة القناة وشاهدا على ماعاصرته وما تشهده من أحداث.

وخلال تواجده بالقاعة المخصصة لسرد وقائع ملحمة تعويم سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN"، حرص الفريق ربيع على توجيه التحية للعاملين بالهيئة وتهنئتهم بذكرى "يوم التفوق" الذي يوافق ذكرى نجاح تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "EVER GIVEN"، والتي باتت علامة فارقة في قدرة الهيئة على مجابهة التحديات بكفاءة واقتدار.

وأوضح رئيس الهيئة أن أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" أثبتت لمجتمع الملاحة الدولي جاهزية القناة للتعامل مع المواقف الطارئة بفضل ما تزخر به من خبرات متراكمة في مجال الإنقاذ البحري.

وشدد الفريق ربيع على أن تعويم سفينة الحاويات "EVER GIVEN" ملحمة مصرية تمت بأيادي مصرية، ووحدات ومعدات مصرية، وفكر مصري خالص بابتكار أسلوب جديد في أعمال الإنقاذ البحري باستخدام التكريك لأول مرة وهو الإنجاز الذي حظى بالعديد من الإشادات الدولية وجاوز توقعات الخبراء والمتخصصين في مجال النقل البحري.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" كانت أزمة مركبة وغير مسبوقة تكللت جهود إدارتها بالنجاح بفضل بطولة القائمين على أعمال الإنقاذ والدعم الكامل من القيادة السياسية ومتابعته الدورية لجهود حل الأزمة على مدار الساعة.

شملت الجولة التفقدية بالمتحف، قاعات العرض المتحفي، وأماكن العرض الخارجية، بالإضافة إلى منطقة الخدمات الملحقة بالمتحف.