جوجل تجلب Gemini AI إلى Pixel 8

ستقوم Google بإحضار Gemini، نموذج اللغة الكبير الجديد للشركة، إلى هواتف Pixel 8 الذكية بعد كل شيء. سيشتمل الهاتف على Gemini Nano، وهو نسخة من النموذج المصمم للتشغيل محليًا على الأجهزة الشخصية. يأتي ذلك بعد الإطلاق الناجح لهاتف Pixel 8 Pro في أواخر العام الماضي وSamsung Galaxy S24 في يناير.

يتميز هاتف Pixel 8 بنفس شريحة Tensor G3 الخاصة بهاتف Pro، والتي تم تصميمها لتسريع أداء الذكاء الاصطناعي. لذلك يجب أن تكون التجربة الشاملة متشابهة مع كلا الجهازين. سيأتي في Pixel Features Drop القادم، ولكن كمعاينة للمطورين فقط في الوقت الحالي. تريد Google جمع التعليقات والتأكد من أن كل شيء يعمل بسلاسة على الهاتف ذي المواصفات الأقل قليلاً.

يعد هذا تغييرًا مفاجئًا إلى حد ما بالنسبة لشركة Google. قالت الشركة في الأصل إن Pixel 8 لا يمكنه التعامل مع Gemini الموجود على الجهاز بسبب "قيود الأجهزة"، على الرغم من وجود نفس شريحة الطراز Pro. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين الهاتفين في تخصيص ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، والتي لا تبدو بمثابة كسر للصفقات عندما يتعلق الأمر بتشغيل الذكاء الاصطناعي على الجهاز. يبدو أن Google توصلت أيضًا إلى هذا الخط من التفكير.

إذن ماذا يمكنك أن تفعل بهذا الشيء؟ تقوم الشركة بتوسيع ميزتين تستفيدان من LLM، وكلتا الأداتين متاحتان لمستخدمي Pro. سيحصل تطبيق Recorder على ميزة التلخيص المحسنة التي تعمل بنظام Gemini والتي تعمل محليًا على الجهاز. توجد أداة مماثلة بالفعل، ولكنها تتطلب اتصالاً بالشبكة. بمجرد انضمام Gemini Nano إلى متن الطائرة، لن يلزم إرسال البيانات إلى الخادم بعد الآن. وكما قد يتوقع المرء، تقوم هذه الميزة بإنشاء ملخصات للمحادثات المسجلة.

ستعمل Gemini Nano أيضًا على تشغيل مجموعة أدوات الرد الذكي في Gboard. يقترح هذا البرنامج ردودًا على الرسائل ويدرك أيضًا سياق المحادثات. لقد بدأ باعتباره حصريًا لتطبيق WhatsApp ولكنه توسع مؤخرًا ليشمل Line وKakaoTalk. تعد Google بأن "المزيد من تطبيقات المراسلة" ستضيف الدعم في الأشهر المقبلة. من الغريب أن رسائل Google ليست من أوائل المستخدمين لهذا النظام الأساسي. يتم استخدام Gemini Nano لتشغيل ميزة Magic Compose على الجهاز في الرسائل على Pixel 8 Pro وSamsung S24، لكن Google لم تعلن عما إذا كانت هذه الأداة المحددة ستأتي إلى Pixel 8 القياسي.

لقد كان هذا أسبوعًا كبيرًا بالنسبة لـ Gemini، حيث يقال إن شركة Apple تجري محادثات لجلب الذكاء الاصطناعي من Google إلى أجهزة iPhone. هذا مثل قيام شركة كوكا كولا وبيبسي فجأة بفتح متجر للمشروبات الغازية معًا. ومع ذلك، تعرض برج الجوزاء مؤخرًا لانتقادات بسبب إنشاء صور تاريخية غير دقيقة إلى حد كبير. لا تزال ميزة إنشاء الصور متوقفة مؤقتًا حيث تواصل الشركة حل هذه الخلل.