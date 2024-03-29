Your Pace من اندرايف تتعاون مع Cairo runners لسد الفجوة بين الرجل والمرأة في الرياضة

شاركت مبادرة Your Pace في السباق الليلي لــ نساء women night race بالتعاون مع Cairo runners والذي اقيم امس الجمعة في منطقة التجمع الخامس بمشاركة عشرات النساء والفتيات، بهدف تشجيعهن لممارسة رياضة الجري بعد الإفطار لمسافة خمسة كيلومترات مترات والقيام بأنشطة خيرية بتعبئة كراتين رمضان ومن ثم تناول السحور الصحي، كما شاركت بعض الأسر في السباق لسباق ١ كيلو.

جاءت مشاركة Your Pace في هذه النسخة من السباق والمخصصة للنساء بعدما أظهرت بعض الأبحاث الحديثة أن النساء في مصر أقل مشاركة في الألعاب الرياضية العنيفة بمقدار 3 مرات عن الرجال، وأقل مشاركة في الرياضات متوسطة بمقدار 2.5 مرة تقريبًا، ويظهر قياس الخمول البدني أن النساء أقل نشاطًا من الرجال بمرتين ، كما أظهرت بعض الدراسات الاستقصائية أن احتمالية ممارسة النساء للرياضة أقل بمقدار 2-3 مرات عن الرجال

وخلال السباق، أعلنت inDrive عن برنامج تدريب لرياضة الجري مقدم من مبادرة YourPace للسيدات في القاهرة، حيث يمكن لجميع النساء المهتمات اتخاذ خطواتهن الأولى في الرياضة تحت إشراف مدربين من ذوي خبرة، بالإضافة إلى التدريبات المنتظمة، هناك ندوات تنظيمية حول فوائد الرياضة و كيفية الحصول على نمط حياة صحي من خلال تدشين برنامج تنمية مستدامة للنساء طويل الأمد.

قالت آنا فيدورشوك، مدير مشاريع البرامج الرياضية في اندرايف : "مبادرة Your Pace ملتزمة بتعزيز تواجد جميع أفراد المجتمع وتحقيق الشمولية في سباقات الجري وإشراك أكبر عدد ممكن من الأشخاص الغير قادرين في التمارين المنتظمة، ويشمل ذلك تعزيز تمكين المرأة من خلال فعاليات مثل سباق رمضان الليلي للسيدات، ونهدف أيضاً لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين في مشاركات الرياضية والبدنية، فإن YourPace تقوم بدور بالغ الأهمية في تعزيز المساواة وسد الفجوة بين الجنسين وتوفير أنماط حياة صحية".