اكتمال Tamagotchi Uni بعد أكبر تحديث لها

منذ أن أصبحت Tamagotchi Uni متاحة عالميًا في الصيف الماضي، بدا الأمر وكأنه منتج يحتوي على الكثير من الإمكانات غير المحققة.

ضع في اعتبارك أنني أقول هذا كشخص يحب هذا الجهاز ويستخدمه يوميًا منذ إطلاقه. ولكن علاوة على جميع الأنشطة الأساسية التي يتوقعها المرء في هذه المرحلة من لعبة الحيوانات الأليفة الرقمية، وعدت شركة Tamagotchi Uni القادرة على استخدام شبكة Wi-Fi المستخدمين بـ "Tamaverse" - وهو ملعب افتراضي من شأنه أن يوسع تجربة Tamagotchi بشكل لم يسبق له مثيل. حتى الآن، لم يحدث ذلك حقًا.

بالتأكيد، يمكن للاعبين إرسال شخصياتهم إلى هناك "للقاء" الآخرين، والذهاب في إجازات صغيرة وشراء الملابس، لكن هذه الأنشطة الصغيرة لا تضيف الكثير من الجوهر حقًا. تتضمن تجربة "السفر" مشاهدة رسوم متحركة قصيرة، وأحيانًا الحصول على طبق طعام خاص أو عنصر أو شارة إنجاز. حتى جانب الاختلاط كان محدودًا للغاية، مما سمح للاعبين بإرسال قلب واحد فقط (“إعجاب” للاعتراف بشخصية تماغوتشي الخاصة بلاعب آخر) يوميًا.

لقد كان Tamaverse بطيئًا في الارتقاء إلى مستوى التوقعات التي حددتها Bandai، على الرغم من كونها أكبر نقطة بيع لـ Uni. ويبدو أن هذا يتغير بطريقة كبيرة.

مع التحديث الذي تم طرحه في 19 مارس - الإصدار 1.6.0 - افتتحت Bandai بوابة Tama، وهي منطقة في Tamaverse تم تطويقها طوال هذا الوقت. وبعد بضعة أيام، أسقطت أول حزمتي DLC لـ Tamagotchi Uni في شكل "Tamaverse Tickets"، والتي تتيح للمستخدمين السفر إلى مواقع جديدة عبر تلك البوابة. في خطوة إضافية غير متعلقة بـ Tamaverse، يجيب التحديث أيضًا على نداءات اللاعبين اليائسة لمزيد من تخزين العناصر عن طريق إضافة "My Box"، حيث يمكن تخزين العناصر الفائضة بحيث لا تحتاج بعد الآن إلى حذف الأشياء الجيدة القديمة لإفساح المجال للأشياء الجديدة.

أول تذكرتين من Tamaverse، كما يُطلق على المحتويات القابلة للتنزيل، متاحة الآن. أحدهما، والذي يأخذك إلى Very Berry Land، مجاني، بينما الآخر، لحفل LoveMelo، يكلف 6 دولارات. تأتي كل منطقة جديدة مع عدد كبير من الشخصيات الإضافية التي يمكنك تربيتها (بما في ذلك بعض الشخصيات الجديدة تمامًا للامتياز)، ولعبة صغيرة ذات طابع خاص ومتجر يحتوي على أطعمة وعناصر وإكسسوارات وأثاث جديد يمكنك شراؤه باستخدام نقاط Gotchi Points .

هذا هو نوع العمق الذي يبدو أن الفضاء الافتراضي يشير إليه دائمًا. الآن يبدو الأمر وكأننا نرى أخيرًا ما يمكن أن يكون عليه Tamaverse حقًا. نأمل أن تكون هذه مجرد البداية.

سيكون هناك بلا شك بعض الذين يرفضون دفع ثمن المحتوى القابل للتنزيل (DLC) بما يتجاوز الهدية الترويجية الواحدة، وعلى الرغم من أنني لا أستطيع أن أقول إنني سألومهم على ذلك، إلا أن ذلك لا يزعجني بسبب ما نحصل عليه. يمنحك شراء التذكرة إمكانية الوصول إلى رمز التنزيل الذي يمكن استخدامه ثلاث مرات. بمجرد تسجيل الرمز على الجهاز، يمكنك زيارة هذا الموقع بقدر ما تريد، والتبديل بحرية بين المواقع المختلفة التي قمت بتنزيلها. وهذا يعني أنني تمكنت من استخدام نفس الرموز لتنزيل Very Berry Land وLoveMelo Concert على كلا جهازي Tamagotchi Uni، ولا يزال لدي استخدام واحد متبقي لكل تذكرة في حالة اضطررت إلى إعادة التعيين.

كما كان الحال مع المحتوى القابل للتنزيل (DLC) الخاص بـ Tamagotchi Smart، وبطاقات TamaSma الفعلية، يمكن تنشيط تذكرة Tamaverse واحدة فقط في المرة الواحدة، لذا سيؤدي التبديل إلى مسح أي عناصر أو طعام خاص بالموقع في مخزونك، لكنك لن تحتاج إلى إعادة الإدخال الرمز من أجل التبديل مرة أخرى. يمكن العثور على جميع المواقع التي تم تنزيلها بواسطة شخص ما في قائمة جديدة تسمى DL Area عند زيارة Tama Portal.



لا يقتصر الأمر على حرف واحد أو حرفين يأتيان مع كل موقع، بل تحصل على ستة أحرف. يشتري بعض الأشخاص أجهزة جديدة بالكامل لهذا النوع من التوسع (بالتأكيد ليس أنا… هاها…). وتعيد Very Berry Land المجانية الفراولة الرائعة المفضلة لدى المعجبين، Ichigotchi، والتي تبدو وكأنها فوز للجميع.

يعيد المحتوى القابل للتنزيل (DLC) أيضًا تقديم طريقة الحصول على شخصيات محددة عن طريق إطعام صغار تاماغوتشي وجبات معينة أو اللعب بعنصر معين ثلاث مرات قبل أن يصلوا إلى مرحلة البلوغ. لقد كنت متحمسًا لمحاولة الحصول على الشخصية الجديدة، Tanghulutchi، التي تأتي مع Very Berry Land، وأطعمت ابنتي المراهقة Tama وفرة من وجبات Fruit Candy الخفيفة على أمل ظهورها. انها عملت! (أنا الآن أتطلع أيضًا إلى تناول الفاكهة المسكرة الحقيقية التي تحمل الاسم نفسه، Tanghulu. شكرًا بانداي).

مرة واحدة أناقوية بما يكفي للتخلي عن Memetchi على جهازي الآخر، الذي يقوم بتشغيل LoveMelo Concert، ربما سأحاول الحصول على Drumcrubitchi، وهي شخصية جديدة عبارة عن مجموعة طبول ذات وجه.