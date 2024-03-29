مصرع شاب أسفل عجلات القطار بأسوان

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، أسفل عجلات القطار بقرية سلوي، ولقي مصرعه علي الفور وتم تحديد هويته ونقله لمشرحة كوم امبوا .

تلقي مدير أمن أسوان إشارة تفيد بوقع حادث قطار أدى الي وفاة شاب علي الفور من قرية سلوى التي تقع بمركز كوم امبو شمال محافظة اسوان.

توجه علي الفور أمن مركز كوم امبوا وسيارة الإسعاف لانتشال جثمان الشاب الذي تبين عند تفقد اوراقه أنه يدعي "محمد طارق محمد الأمين " 22عام من قرية سلوى مركز كوم امبوا، وتم التواصل مع أسرة الشاب، ونقل الجثمان الي مشرحة مركز كوم امبوا بمحافظة أسوان.

وجاري التحقيق بالواقعه.

وطالب اهالي مركز كوم امبوا بإغلاق جميع فتحات التي هي سبب في عبور الاهالي وتعرضهم لخطر الدعس، وإقامة كبري علوى للمشاه من غرب المدينه حتي شرقها. وخصوصا ان اغلب المصالح تقع بكلتي الجهتين، مما يؤدى الي العبور من خلال الفتحات لقرب المسافه وتعرض للخطر. ولا توجد اي مؤشرات لمرور قطار فالغالب أثناء المرور يفاجئ بالقطار قادم، وفي الاونه الاخير كثرة حوادث القطار بسبب ذالك الفتاحات الغبر شرعيه لعبور الجهه الاخري .

وايضا الطلاب أثناء الدراسه دون وعي يسلكون هذا الطريق الخطر، وناشد أيضا الاهالي المسؤولين بوضع تحذيرات بعدم سلوك هذه الفتحات الغير شرعيه خوفا علي حياتهم واغلاقها بشكل دائم حتي لا يعبر منها احد ، ومحاسبة من يقومون بإنشاء هذه الفتحات في وسط سور القطار .

وايضا بالأمس تم تعطل قطار القصب وسط المدينه بسبب تعطل المرور، ونناشد أيضا إدارة مرور كوم امبوا بتواجد داخل شارع بورسعيد لانه يشاهد الان ازدحام شديد بسبب انه سوق تجاري.

وفي حادث اخر لقي شاب مصرعه ،وأصيب إثنين آخرين في حادثي إنقلاب سيارتي نقل على طريق إدفو- مرسي علم في أسوان، وشرق العوينات.

تلقي مرفق إسعاف أسوان إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق إدفو- مرسي علم، ما أسفر عن مصرع شخص يدعي حسام. ع، 24 عاما، إذ تم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

و آخر، أصيب شخصان في انقلاب نقل على طريق شرق العوينات جنوب أسوان أمام الكيلو 25، وجرى نقلهما إلى المستشفي لتلقي العلاج.