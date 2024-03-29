الإسكندرية بامان ولاتاثير للزلازل على عقارتها

اهالى الإسكندرية الزلزال يدق ناقوس الخطر للعقارات المتهالكة

أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه لم تقع أي خسائر بشرية أو مادية جراء زلزال إدفو الذي وقع صباح اليوم سجلته الشبكة القومية للزلازل وكان مصدره بجنوب اليونان بقوة 5.7 ريختر، وعلى بعد 1200 كم عن مصر وشعر بها سكان محافظتي الإسكندرية ومطروح.

وأضاف أن محطات الشبكة القومية للزلازل رصدت الهزة على بعد 46 كيلومتر جنوب شرق الأقصر، حيث وقعت في الساعة الواحدة و18 دقيقة بعد ظهر اليوم، وكانت قوتها 4.4 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 25.41 شمالًا، وخط الطول 32.97 شرقًا، على عمق 9.78 كيلومتر.

كما أوضحت المحافظة بالإسكندرية فور حدوث الزلزال تم تكليف جميع الأجهزة التنفيذية لرصد تبعات الزلزال من خلال غرفة عمليات المحافظة والتنسيق مع محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل.

أكدت محافظة الإسكندرية، أن غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة لم تتلق أية بلاغات تتعلق بوجود أية خسائر او إصابات نتيجة الزلزال.

كان قد شعر أهالي الإسكندرية بفزع ورعب شديد خاصا المناطق العشوائية نظرا لتهالك المباني وأن يوجد الالف من العقارات صادر لها قرار ترميم وإزالة ولم ينفذ حتى الآن مما يهدد بكارثة اذا تأثرت عروس البحر المتوسط باى زلزال .

اكد الأهالي الإسكندرية لعل هذا الزلازل يكون صحوه للمسئولين ليشعرون بخطورة هذه العقارات التي يقطن بها الالف من السكان وحياتهم مهدده بالخطر.