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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يتدرب على فترتين استعدادًا لمواجهة سموحة

مران الأسماعيلي
مران الأسماعيلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالإسماعيلي تدريباته اليوم على مرحلتين الأولى على الملعب الفرعى ويشتمل على جري اللاعبين حول الملعب والمرحلة الثانية على تدريبات بدنية بهدف رفع المعدلات البدنية للاعبين.

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كما سيشهد المران تدريبات خططية وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال من أجل تصحيح الأخطاء.

ويستضيف الإسماعيلي منافسه سموحة يوم الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المحلي.

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