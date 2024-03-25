الإسماعيلي يخسر أمام الأهلي الليبي بثنائية ودياً

انتهت المباراة الودية التي جمعت الإسماعيلي مع الأهلي الليبي ضمن احتفالات النادي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه بخسارة الدراويش بهدفين دون رد.

المباراة أقيمت على ستاد شهداء بنينا الدولي وسط حضور جماهيري كبير وألعاب نارية غطت أرجاء الملعب.

وبدأ فريق الإسماعيلي اللقاء بتشكيل ضم كلا من:

حارس مرمى .. أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع .. حاتم سكر ،محمد نصر ،محمد دسوقي ،محمد عمار.

الوسط ..محمد بيومي ،هشام محمد ،محمد عبد السميع ،حمدي النقاز.

الهجوم .. عبد الرحمن مجدي ،إيريك تراوري.

وشارك من مقاعد البدلاء .. نادر علاء ،حسن صابر ،مروان حمدي ،خالد النبريصي ،عصام صبحي.



