الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب الإسماعيلي يعدد مكاسب ودية الأهلي الليبي

مباراة الأهلي الليبي
مباراة الأهلي الليبي والاسماعيلي

قال حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي أن مواجهة الأهلي الليبي حملت العديد من المكاسب ،مشيرا إلى أن تلك التجربة منحت اللاعبين مزيد من الخبرات.

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الإسماعيلي يخسر أمام الأهلي الليبي بثنائية ودياً

وأضاف في تصريحات عقب الودية :”تجهيز أكثر من لاعب كان بعيد عن المشاركة إضافة للوقوف على جاهزية العائدين من الإصابة”.

وواصل :”مباراة جيدة في أجواء جماهيرية ونتطلع لتحقيق مئوية سعيدة على النادي الإسماعيلي هذا الموسم”.

وأكمل تصريحاته :”نستعد خلال الفترة الحالية بالشكل الأمثل من استعادة مسيرة النتائج الإيجابية بمسابقة الدوري المحلي”..

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