علي جمعة: إبليس كان يعبد الله وما يفعله الآن نوع من الغباوة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن إبليس كان يسجد ويركع ويذكر الله ويؤدي كل العبادات التي تفعلها الملائكة.

وأضاف، خلال برنامجه الرمضاني "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الجمعة: "لما طرد إبليس من رحمة الله معرفش يعمل كده، ووجد نفسه خارج النطاق ومنشغل بعرض الضلالة على الناس".

وأوضح: "إبليس حاليًا منشغل بابن آدم وأنه يخليه يخرج من العبادة والجنة ويسقطه في المصيبة ويريد أن يضله وهذا نوع من أنواع الغباوة والكبر".

كيف وسوس إبليس لسيدنا آدم؟

كما رد على سؤال طفلة حول كيفية دخول إبليس الجنة لكى يوسوس لسيدنا آدم وزوجته ليأكلا من الشجرة التي حرمها الله عليهما؟

قال: "هو مدخلش الجنة، دلوقتى في وسائل التواصل الاجتماعي، واحد موجود في أمريكا وأنت هنا ينفع تعملوا شات؟، ينفع، حاجات زي كده لكن الوسوسة ممكن تكون عن طريق الاتصال".

وأضاف: "ربنا سبحانه وتعالى، هو خالق الكون عالم الغيب وعنده أشياء كثيرة جدًا من هذا القبيل، وقدرنا نفهمها حتى موجودة في القرآن الكريم، والحوار بين أهل الجنة والنار هيكون إزاى؟ ممكن يكون عن طريق الستالايت والشاشات، ربنا علم البشر يخترعوا ده، أومال القدرة الإلهية هتكون إزاى".