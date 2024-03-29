كولر يفتح أبواب الأهلي أمام 3 مدافعين

اياد العسقلاني يتصدر القائمة

أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الموافقة المبدئية على قائمة المدافعين المرشحين من لجنة التخطيط للانضمام للقلعة الحمراء في الموسم الجديد.

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ويتصدر إياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي قائمة المدافعين المحليين، بجانب ثنائي نادي زد محمد اسماعيل ومصطفي العش.

ويرغب كولر في التعاقد مع ثنائي دفاعي في الموسم الجديد في ظل إصرار محمد عبد المنعم على خوض تجربة الاحتراف الخارجي، بجانب رحيل محمود متولي نهاية الموسم، وكثرة الإصابات التي يتعرض لها ياسر ابراهيم ورامي ربيعة.

وكشف مصدر بالاهلي ل “بوابة الوفد” عن حصول مسئولي النادي على موافقة اللاعبين على الانضمام للفريق في الموسم الجديد، ويتبقى الاتفاق مع أنديتهم في الفترة القادمة.

وشدد المصدر على أن كولر سوف يضع الترتيب النهائي لقائمة المدافعين المرشحين للانضمام للفريق نهاية الموسم بعد متابعة كافة الاسماء المعروض عليه سواء المحليين او الاجانب.



ودخل الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري والتونسي علاء غرام مدافع الصفاقسي التونسي دائرة الترشحات حال موافقة كولر على ضم لاعب اجنبي واعارة أحد لاعبيه الحاليين.

وتأهل الأهلي إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تصدره المجموعة ب12 نقطة، برفقة يانج أفريكانز التنزاني الوصيف، فيما خرج شباب بلوزداد وميدياما الغاني من البطولة الأفريقية.

كان الأهلي حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم ولم يتلقى اي خسارة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.

وصعد سيمبا التنزاني بعدما احتلاله وصافة مجموعته التي تصدرها اسيك ميموزا الايفواري.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيمبا في الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وتنزانيا، العاشرة بتوقيت الإمارات.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سيمبا التنزاني.

في حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة "عمرو السولية".

الهجوم : بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا، رضا سليم "حسين الشحات".