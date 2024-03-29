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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التنزاني قبل صدام الليلة بدوري الأبطال

الأهلي وسيمبا التنزاني
الأهلي وسيمبا التنزاني

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مواجهة قوية أمام نظيره فريق سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة على ملعب بنجامين مكابي بمدينة دار السلام التنزانية، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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 تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت مدينة أبوظبي.

تستعرض “ بوابة الوفد الإليكترونية ” تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التنزاني

سبق أن لعب الفريقان ثماني مباريات خلال أربع مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في ثلاث مباريات، وفاز سيمبا في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي اثني عشر هدفاً مقابل سبعة أهداف أحرزها لاعبو سيمبا.
المواجهة الأولى في ذهاب دور الستة عشر لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 1985 بدار السلام، فاز سيمبا 2-1، أحرز هدف الأهلي محمود الخطيب، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2- صفر، أحرز هدفي الأهلي محمود الخطيب وزكريا ناصف.
المواجهة الثانية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2018-2019، فاز الأهلي بالإسكندرية 5- صفر، أحرزها كريم وليد "ندفيد" هدفين، وهدف واحد لكل من عمرو السولية وعلي معلول وجونيور أجايي، وفي دار السلام فاز سيمبا 1- صفر.
المواجهة الثالثة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، فاز سيمبا في دار السلام 1- صفر، وفي القاهرة فاز الأهلي 1- صفر أحرزه محمد شريف.
المواجهة الرابعة في دور الثمانية لبطولة السوبر ليج الأفريقي، أسفرت مباراة الذهاب التي أقيمت في دار السلام، عن تعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، أحرز هدفي الأهلي رضا سليم ومحمود كهربا، وفي لقاء العودة بالقاهرة تعادل الفريقان بهدف لكل فريق أحرز للأهلي محمود كهربا.
يذكر أن الفائز في مجموع لقائي الذهاب والعودة سيلاقي في الدور نصف النهائي الفائز من فريقي بيترو أتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي.

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