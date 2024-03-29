غيابات بالجملة في صفوف الأهلي أمام سيمبا اليوم بدوري الأبطال

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنالدي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، العديد من اللاعبين خلال مواجهة سيمبا التنزاني ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ويلتقي الأهلي بنظيره سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ،وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت مدينة أبوظبي.

وتستعرض “ بوابة الوفد ” غيابات الأهلي أمام سيمبا اليوم بدوري الأبطال

ويغيب عن القلعة الحمراء بداعي الإصابة كل من “ محمد الشناوي ، وسام أبو علي ، إمام عاشور ، أليو ديانج ، ياسر إبراهيم ، محمد الضاوي كريستو ”.

فيما يغيب الثنائي كل من عمر كمال عبد الواحد و محمود الزنفلي بسبب عدم قيدهم في قائمة الفريق الإفريقية.