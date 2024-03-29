صدمة في ليفربول بعد اعلان الصحف الألمانية نية تشافي ألونسو

تلقت إدارة نادي ليفربول الأنجليزي صدمة كبيرة بعد اعلان الصحف الألمانية عن نية الأسباني تشافي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن عدم الاستجابة لعرض النادي الأنجليزي للتواجد كمدير فني خلفا للالماني يورجن كلوب والذي أعلن تقديم استقالته من تدريب ليفربول مع نهاية الموسم الحالي.

وكانت صحيفة كيكر الألمانية قد أكدت انه وعلى الرغم من عدم اصدار تشافي الونسو لقرار حتى الان بشأن مستقبله في الموسم المقبل وعدم ترقب اي قرار خلال الشهر المقبل نظرا لانشغاله مع فريقه في المنافسة على عدة الأقرب منها الدوري الألماني الذي يتصدره بفارق عشر نقاط عن فريق باير ميونخ و بطولة الدوري الأوربي الذي سيخوض فيه الدور ربع النهائي امام فريق ويستهام الأنجليزي وايضا كأس ألمانيا الذي وصل فيه باير ليفركوزن الى الدور نصف النهائي الا انه بات اقرب الان الى الاستمرار مع فريق بايرليفركوزن وعدم التخلي عن الفريق خاصة وانه سيخوض الموسم المقبل منافسات دوري أبطال أوربا.

واشارت كيكر إلى أن رغم اغراءات الاندية الكبرى مثل ليفربول و ريال مدريد وبايرن ميونخ الا ان القريبين من تشافي الونسو يؤكدون على انه يرى انها ستكون خطوة مبكرة حاليا قيادة احد تلك الاندية الكبرى وانها ربما تكون مجازفة تضع عليه ضغوطا كبيرة بشكل مبكر .

في نفس الاطار صحيفة ذي بيلد الألمانية أكدت على لسان أولى هونيس مدير نادي بايرن ميونخ ان محاولات نادي بايرن ميونخ لاستقطاب تشافي الونسو تشهد صعوبات ضخمة لم تكن متوقعة ليس فقط بسبب المنافسة مع اندية كبرى أخرى ولكن لقناعة موجودة لدى المدير الفني بالاستمرار مع بايرليفركوزن .