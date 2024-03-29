الجمعة 29 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الآلاف سؤدون صلاة الجمعة من المسجد الأقصى رغم جرائم الاحتلال (بث مباشر)

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

تقدم "بوابة الوفد" بثًا مباشرًا لصلاة الجمعة من المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك.

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120 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

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صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى في اللية الـ19 من رمضان (بث مباشر)

 وتوافد الآلاف من الفلسطينيين على المسجد الأقصى رغم إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول مئات المصلين منذ صباح، اليوم، لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

الاحتلال يواصل أعماله الوحشية 

فيما تواصل قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي أعمالها الوحشية بشهر رمضان المبارك، حيث اعتدت على المصلين والمتواجدين في باحات المسجد الأقصى وهم يستعدون للاعتكاف قبل ساعات من أولى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي تبدأ بعد مغرب أمس.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال طردت المتواجدين من الساحات وأبقت على اولئك الموجودين داخل المصليات المسقوفة، ولكنها قامت بالاعتداء ايضًا على النساء بالضرب أثناء طرد المصلين المتواجدين من باحات المسجد الأقصى المبارك، وقت استعدادهم لاستقبال أولى ليالي الاعتكاف بعد فتح باب الاعتكاف بالمسجد الأقصى.

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