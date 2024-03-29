الجمعة 29 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بالجامع الأزهر (بث مباشر)

صلاة الجمعة من الأزهر
صلاة الجمعة من الأزهر

حرصًا من “بوابة الوفد” على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لصلاة وخطبة الجمعة الثالثة من رمضان، بالجامع الأزهر في محافظة القاهرة.

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ملتقى الأزهر للقضايا الإسلامية يناقش مكانة العقل في الإسلام

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درس التراويح بالجامع الأزهر: القرآن مأدبة الله.. من تمسك به عصمه

شهد آلاف المصلين اليوم الخميس، صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر، في الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان الفضيل، وقد جاؤوا من مختلِف محافظات الجمهورية.

طلاب من 100 دولة يتوافدون على الأزهر

وحضر إلى الجامع الأزهر الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من 100 دولة، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر، ويؤمها نخبة من قرّاء القرآن الكريم في الأزهر، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.

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