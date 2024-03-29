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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التشكيل المتوقع لصدام الخليج وضمك المصري ..شريف وطارق حامد أساسيان

طارق حامد وشريف
طارق حامد وشريف

تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم العربية وبالأخص الجماهير السعودية لمتابعة الصدام المصري المرتقب والذي سيجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الذي يلعب في صفوفه محمد شريف بنظيره ضمك المحترف بصفوفه الدولي المصري طارق حامد.

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طارق حامد وشريف ..موعد مواجهة الخليج وضمك المصرية بدوري روشن

ويلتقي ضمك بنظيره الخليج مساء اليوم على إستاد خميس مشيط ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات دوري روشن السعودي .

تشكيل الخليج المتوقع 

في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش
خط الدفاع: محمد خبراني، بيدرو ريبوشو، ليساندرو لوبيز، سعيد آل حمسل
خط الوسط: وو يونج جانج، خالد ناري، عبدالإله هوساوي، فابيو مارتينز
خط الهجوم: محمد شريف، بندر المطيري.

تشكيل ضمك المتوقع 

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة.
خط الدفاع: عبدالله القحطاني، عبدالقادر بدران، ضاري العنزي، نور الرشيدي.
خط الوسط: نيكولاي ستانسيو، انتوليتش، طارق حامد.
خط الهجوم: كيفن نكودو، سنوسي هوساوي، أحمد الزين.

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