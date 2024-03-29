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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طارق حامد وشريف ..موعد مواجهة الخليج وضمك المصرية بدوري روشن

طارق حامد ومحمد شريف
طارق حامد ومحمد شريف

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الذي يلعب في صفوفه محمد شريف ضيفًا ثقيلاً على نظيره ضمك المحترف بصفوفه الدولي المصري طارق حامد مساء اليوم على إستاد خميس مشيط ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات دوري روشن السعودي .

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ويدخل ضمك صدام اليوم وهو يحتل المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة ، فيما يأتي الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.

موعد مباراة ضمك والخليج

تقام مباراة ضمك والخليج في دوري روشن في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ضمك والخليج 

تذاع مباريات دوري روشن عبر قناة SSC Sports HD5.

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