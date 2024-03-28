صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى في اللية الـ19 من رمضان (بث مباشر)

تقدم "بوابة الوفد" بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من المسجد الأقصى في مدينة القدس بدولة فلسطين، اليوم الخميس، في الليلة التاسعة عشرة من رمضان.

يؤدي آلاف الفلسطينيين يوميا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 45 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة أمس الأربعاء.

اقتحام المسجد الأقصى

فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين الماضي، المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، وأجبرت المعتكفين فيه على مغادرته.

واقتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى بالتزامن مع توافد المواطنين للصلاة، وفرضت غرامات مالية على سيارات الفلسطينيين عند كنيسة الجثمانية، في الطريق المؤدي إلى حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وأغلقت باب الساهرة، بحجة وجود "جسم مشبوه" في المكان.

يذكر أن قوات الاحتلال تقتحم بشكل يومي المسجد الأقصى وتجبر المصلين على مغادرته، بعد انتهاء صلاة التراويح.