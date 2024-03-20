وكيل محمد شريف يكشف حقيقة رحيله عن الخليج والانضمام للزمالك

قال سيد مصطفى وكيل محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، إنه تفاجئ بالأنباء التي ترددت بشأن رحيله عن فريقه الحالي، في ظل عدم استقراره نفسيًا وفنيًا، مؤكدًا أن كل ما تردد لا أساس له من الصحة.

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وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن محمد شريف يرتبط بعقد مع الخليج السعودي، لمدة موسمين مقبلين، سيقضيهما حتى آخر لحظة، خاصة وأنه سعيد ضمن صفوف الفريق.

وأشار إلى أن الأنباء التي ترددت بشأن رغبة شريف بالرحيل، هو عدم مشاركته في آخر مباراتين، إلا أن هذا الأمر قرار فني بحت ومن الضروري احترامه، خاصة وأن طريقة اللعب تغيرت من الهجوم إلى الدفاع.

وواصل سيد مصطفى، بأن محمد شريف لم يستفسر عن موقفه مع الخليج، لا سيما وأن اللاعب مستقر نفسيًا، بينما الحديث عن تجديد عقده سابق لأوانه، في ظل تبقي 12 مباراة قد يحدث فيهم الكثير.

وتابع، أن محمد شريف منذ أن انضم إلى الخليج السعودي، ويحاول الزمالك ضمه، إلا أن اللاعب يرفض هذا الأمر تمامًا، خاصة وأنه رحل عن الأهلي من أجل الاحتراف للحصول على فرصة أكبر في المشاركة والتواجد مع منتخب مصر.

واختتم وكيل محمد شريف تصريحاته، بأن انضمام شريف إلى منتخب مصر، شرف كبير للغاية في ظل أن هذا القرار جاء من حسام حسن أحد أساطير الكرة المصرية.