"حزب الله" يعلن استهداف ثكنة إسرائيلية في مزارع شبعا

أعلن "حزب الله" استهداف ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة مرتين، حيث دوت صافرات الإنذار في شمال إسرائيل.

وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين: "استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:00 من صباح اليوم الجمعة 29-03-2024 ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

وعند الساعة 09:45 من صباح يوم الجمعة 29-03-2024 للمرة ‏الثانية ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ فلق".

وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأنه تم تفعيل أجهزة الإنذار في كريات شمونة وما حولها، مبينة أن الدفاعات الجوية اعترضت جسما مشبوها أطلق من لبنان.

في وقت سابق، سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الإسرائيلي، بعد مقتل مواطن لبناني بمسيرة إسرائيلية، في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في كل من مستوطنتي كريات شمونة وتل حاي وبيت هليل ومعيان باروخ، شمالي إسرائيل.

ويأتي هذا في وقت أفاد مصدر ميداني في لبنان، اليوم الجمعة، بأن شخصا قتل باستهداف الطيران المسيّر الإسرائيلي لسيارة على الطريق العام في البازورية جنوبي لبنان.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطيران المسير التابع للجيش الإسرائيلي استهدف سيارة على طريق عام بلدة البازورية - وادي جيلو في جنوب لبنان بصاروخ موجّه"، موضحًا أن" الاستهداف أدى إلى احتراق السيارة بشكل كامل وتمت إصابة من فيها ومقتل شخص نتيجة الاستهداف".

وفي السياق، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن سيارات الإسعاف موجودة في مكان الحادث لنقل المصابين، لافتةً إلى أنه يتم التحقق من وجود قتيل ثان، كما تتحدث تقارير عن أن الضربة أدت إلى مقتل عنصر من "حزب الله"، لافتةً إلى أن فرق الإطفاء عملت على إخماد النيران التي اندلعت في السيارة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفًا متبادلًا بشكل شبه يومي بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

وتشن إسرائيل منذ أسابيع غارات جوية أكثر عمقًا داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفةً مواقع لـ"حزب الله"، ما زاد المخاوف المحلية والدولية في الآونة الأخيرة من احتمال اندلاع حرب مفتوحة، كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في حزب الله وحماس.