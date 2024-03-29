خريطة سقوط الأمطار بالجمهورية اليوم الجمعة

أمطار اليوم … خلال الساعات الماضية شهدت عدة مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى أمطارا رعدية غزيرة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أن القاهرة الكبرى كانت تحت تأثير السحب الممطرة صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

ويشهد اليوم الجمعةـ انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، كى يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

خريطة سقوط الامطار اليوم

كما يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة صباحا قد تكون متوسطة فى الصباح الباكر على مناطق من غرب وجنوب القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة صباحا على مناطق من الفيوم وبنى سويف.

و قد رصدت أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من الجيزة والقاهر والوجه البحرى وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على بعض المناطق.

وقد ناشد خبراء الأرصاد الجوية أصحاب الأمراض المزمنة والجيوب الأنفية والحساسية والعيون وكبار السن عدم الخروج من المنزل أثناء الاتربه المثاره ومتوقع أن تشتد الحاله من مساء الخميس حتي صباح الجمعه علي بعض المناطق .

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من كتلة غبار قادمة من الصحراء الغربية واتضح تأثيرها في المقام الأول علي السواحل الشمالية الغربية وخاصة الظهير الصحراوي لمطروح وجنوبا في الصحراء الغربية حتي الواحات البحرية والفرافرة ومناطق من شمال ووسط الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 29مارس 2024

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الجمعة:

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15.

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14.

ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15.

وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 16.

قنا العظمى 33 درجة والصغرى 17.

أسوان العظمى 34 درجة والصغرى 18.