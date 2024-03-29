تفاصيل ليلة ساخنة في الحرب الروسية الأوكرانية (شاهد)

استعرضت "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، كواليس الليلة الماضية، فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما أعلنت الإدارة العسكرية في منطقة كييف إنهاء حال التأهب الجوي بإسقاط جميع الأهداف الجوية في مشارف المقاطعة.

إسقاط 15 هدفًا جويًا فوق المقاطعة دون وقوع إصابات:

أوضح التقرير، أن حاكم بيلجورود، أعلن إسقاط 15 هدفًا جويًا فوق المقاطعة دون وقوع إصابات، موضحًا أن القصف الأوكراني أدى لتضرر مباني سكنية فقط، فيما أعلن حاكم دنيبروبتروفسك، أن الهجوم الروسي على منطقة كامينسكي أسفرعن وجود جريح.

سماع دوي صفارات الإنذار في منطقة أوديسا بأوكرانيا:

سمع دوي صفارات الإنذار في منطقة أوديسا بأوكرانيا، كما دوت صفارات الإنذار في كييف للمرة الثالثة خلال ليلة واحدة، حيث دخلت صواريخ روسية، المجال الجوي لأوكرانيا من جهة الشرق.

روسيا تؤكد استعدادها للتصدي لأي اعتداء خارجي من حلف الناتو:

جدير بالذكر أن مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو، قال إنه على الرغم من إعلان السلطات الروسية، ولا سيما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن بلاده ليست بصدد المواجهة العسكرية مع الناتو، وهذا الأمر أعاد وأكده بوتين يوم أمس خلال تفقده إحدى القواعد الجوية الروسية.

وأضاف "مشيك"، خلال رسالة على الهواء، أن "بوتين" وصف التصريحات التي تشير إلى إمكان مواجهة روسيا مع الناتو بأنها مجرد هراء، وأن موسكو ليست بصدد مواجهة الناتو، لكنها في نفس الوقت تعلن استعدادها لأي صد، أو اعتداء خارجي في حال اعتدت أي دول لحلف الناتو للأراضي الروسية، فإن موسكو سترد هذه الدولة حتى لو اضطر الأمر لاستخدامها شتى الوسائل العسكرية بما فيها السلاح النووي.

موسكو دائمًا ما كانت تحذر من المواجهة مع الناتو:

ولفت أن موسكو دائمًا ما كانت تحذر من أن المواجهة مع الناتو تعني بأن الحرب العالمية الثالثة باتت وشيكة، والخارجية الروسية تعرب عن قلقها من التوسع الذي يقوم به حلف الناتو، والمؤشرات الحالية لا تشير إلى إمكان أي مفاوضات أو تسوية بين روسيا والغرب، بل على العكس الهجوم الذي استهدف المركز التجاري في موسكو كان باعتبار النقطة الفاصلة في الصراع الروسي الغربي.