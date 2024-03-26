الدفاع الروسية تعلن الاستيلاء على المركبة الألمانية ماردر لأول مرة منذ دخولها الحرب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت، لأول مرة منذ دخولها المعارك في القوات الأوكرانية، من الاستيلاء على مركبة المشاة الألمانية "ماردر".

وقالت الوزارة إن جنودا من اللواء الآلي التابع لفيلق الجيش الأول للقوات الجنوبية في القوات الروسية، نجح بالاستيلاء على أول مركبة قتال ألمانية من طراز "ماردر" تابعة للقوات الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بحسب ما أفاد موقع سبوتنيك الروسي للأنباء.

الاستيلاء على المركبة ماردر

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الجنود الروس تمكنوا من الاستيلاء على المركبة ماردر، ثم سحبها وإجلاؤها من المنطقة على الفور، حيث كانت موجودة مع القوات الأوكرانية على محور أفدييفكا.

ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن نائب قائد الشؤون الفنية في الجيش الروسي قوله: "شن العدو هجوما مضادا وفي أحد هذه الهجمات المضادة تم الاستيلاء على هذه المركبة وتم التخطيط لعملية إخلاء المركبة القتالية بعناية وإعدادها مسبقا، وتم إجراء استطلاع للمنطقة وتمهيد طريق جديد بمساعدة المهندسين، وتم تطهير حقول الألغام وتمكنت فصيلة من سحبها بأمان".

وأضاف: "المركبة تعمل بكامل طاقتها.. تعمل للتفكيك والدراسة.. إنها مناسبة قدر الإمكان".

وأضافت الوزارة أن مركبة "ماردر" الألمانية الصنع، أصيبت بأضرار طفيفة بسبب الألغام التي استخدمتها القوات الأوكرانية لمحاولة تدمير المعدات أثناء الإخلاء.

عامان من الحرب العسكرية الروسية

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.