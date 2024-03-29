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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

صندوق مكافحة الإدمان: حملة أنت أقوى من المخدرات ساهمت في زيادة عدد المتقدمين للعلاج

الدكتورة  نيفين القباج
الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

استعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الأثر المجتمعي لسلسلة الحملات الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات" مؤكدا أن الإعداد لهذه الحملات له منهجية علمية من خلال تحديد مدى انتشار وتفاقم مشكلة التعاطى واستطلاعات الرأي عن المفاهيم المغلوطة، حيث إن فلسفة الحملة تعتمد على تفنيد المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات والتنوع  في الفئات المستهدفة.

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واشارت الى ان الحملة ساهمت في زيادة عدد المتقدمين للعلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023 "  لـ 400 % وبلغت طلبات العلاج 170  ألف مريض" جديد ومتابعة "  خلال 2023  ،بعد أن كانت 35 ألف مريض خلال 2014  بما يشير الى تأثير الحملة في رفع الوعي بخطورة الإدمان  وأيضا الثقة في الخدمات المقدمة من جانب الصندوق كما حققت الحملة أكثر من 165 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي  بشكل تراكمي خلال مراحلها السابقة  ،كما أحدثت صدى أيضا على المستوى الدولي ،حيث تم عرضها كأحد قصص النجاح في المؤتمرات الدولية  كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي في مسابقة دبي للأعمال الإبداعية .




جاء ذلك خلال إطلاق  الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، مرحلة جديدة  من حملة "أنت أقوى من المخدرات"  لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة ،وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،والأستاذ محمد السعدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،وكبار الكتاب والإعلاميين وممثلي الوزارات والجهات الدولية المعنية .




وأضاف "عثمان" أن تحليل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان تعتبر مرشدا للوضع لمشكلة التعاطي  وتواكبا مع تنامى الطلب على العلاج تم التوسع في تقديم خدمات العلاج والتأهيل من خلال 30 مركز علاجي فى 19 محافظة مقارنة بـ 12 مركز علاجي في 7 محافظات عام 2014
 

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